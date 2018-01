Para Cuca, só desastre tira Botafogo das semis da Taça Rio O técnico do Botafogo, Cuca, disse nesta quinta-feira não acreditar que o time vá dar um novo vexame e ficar fora das finais do segundo turno do Campeonato Carioca. Para o treinador, os jogadores amadureceram e somente um ?desastre? tirará o time da semifinal da Taça Rio. ?Hoje amadurecemos e sabemos o que queremos como equipe dentro da competição?, destacou Cuca. Em seguida, recordou a eliminação do Botafogo no primeiro turno, quando o time deixou a vaga escapar na última partida. ?Desta vez não vamos ficar de fora. É uma promessa e garantia.? O Botafogo é o líder do Grupo A, com 12 pontos, e chegou a última rodada com três pontos de vantagem para o segundo colocado, a Cabofriense. Em terceiro lugar, está o Madureira, também com nove pontos, mas com um baixo saldo de gols - primeiro critério de desempate.