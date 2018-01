Para Cuca, vaga na Libertadores é objetivo no Brasileiro Apesar de só estrear no Campeonato Brasileiro no dia 13 de maio, contra o Internacional, o técnico do Botafogo, Cuca, avisou nesta sexta-feira aos torcedores que o time entrará na disputa sem a intenção de conquistar o título. Ciente das limitações do elenco, o treinador traçou como objetivo a conquista de uma vaga para a Copa Libertadores da América. ?Não devemos entrar no Brasileiro querendo passar a imagem de que seremos campeões. Não vamos abrir mão de sermos os primeiros, mas o objetivo é a vaga na Libertadores?, disse Cuca. ?E para chegar lá podemos ser o quinto, quarto, terceiro ou segundo.? Para Cuca, o Botafogo tem crescido tática e tecnicamente desde o início da temporada. E revelou que a evolução da equipe o tem deixado satisfeito. Tanto que, neste domingo, no confronto contra o Nova Iguaçu, só um desastre tirará da equipe uma das duas vagas do Grupo A para a semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. ?Não sei se vamos ganhar o Carioca, mas estamos no caminho certo?, enfatizou Cuca. O time lidera a chave, com 12 pontos - três de vantagem sobre Cabofriense e Madureira. ?Basta ver que como equipe, elenco, amadurecimento e evolução temos crescido.?