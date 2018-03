Para cumprir promessa, palmeirenses raspam o cabelo

Pagando promessa, boa parte dos jogadores do Palmeiras e até o diretor de Futebol, Savério Orlandi, rasparam a cabeça ainda no vestiário, após a conquista do título de campeão paulista de 2008. Valdívia, que chamou a atenção pela falta da cabeleira, entrou na brincadeira, mas não gostou muito. "Todos rasparam, eu também, sem problemas", disse, na saída, com cara de quem estava incomodado. Leandro fez um corte estilo 'Cascão', como Ronaldo, na Copa de 2002. Veja também: Palmeiras goleia a Ponte por 5 a 0 e conquista o Paulistão A taça teve significado especial para dois grupos de jogadores: o dos que ralaram o osso no ano passado sem ganhar nada e o dos que renasceram nas mãos de Vanderlei Luxemburgo. Fazem parte do primeiro grupo o zagueiro Gustavo, o lateral-esquerdo Leandro e os volantes Pierre e Martinez. No segundo grupo estão o lateral-direito Elder Granja, o meia Léo Lima (que não jogou por estar machucado) e os atacantes Denílson e Lenny. Todos agradeceram ao treinador. "O Vanderlei é diferenciado. Ele montou esta equipe com muitos jogadores que estavam desacreditados. Eu mesmo não jogava havia muito tempo, por causa das lesões. Mas consegui dar a volta por cima aqui", disse Granja. Martinez, que substituiu Léo Lima, contundido, também se rendeu ao treinador. "Nosso grupo é muito forte e o Vanderlei soube como motivar a todos." Léo Lima viu o jogo no camarote da diretoria, teve o nome gritado pela torcida no intervalo e foi a campo curtir a festa da entrega do troféu e das medalhas. "Muita gente falou mal da minha contratação. Calei a boca dos críticos." O lateral Leandro disse que o time estava "abalado" pela desclassificação na Copa do Brasil. "Mas conseguimos dar a volta por cima."