Para Deco, Portugal é superior A seleção portuguesa espera contar com a força de sua torcida e a estrela de Luiz Felipe Scolari para vencer a Holanda, quarta-feira, em Lisboa, e chegar à final da Eurocopa. ?Sinto que podemos passar. A Holanda tem uma grande seleção, mas acredito na nossa equipe?, disse o meia Deco, uma das apostas do treinador brasileiro. Para Deco, Portugal é superior à Holanda e, por isso, está muito confiante de que os portugueses vão avançar. ?Chegar até aqui e ficar fora da final seria uma grande desilusão para mim.? Nos treinos desta segunda-feira, Jorge Andrade e Nuno Gomes ficaram de fora, porque sentiram contusão na partida contra a Inglaterra, nas quartas-de-final, mas não serão problema A grande incógnita é o meia Luís Figo. Na Eurocopa, o jogador do Real Madrid não tem feito grandes partidas. Suas atuações têm sido muito questionadas pela imprensa. Mas o Felipão trata de acalmar os ânimos. ?Está tudo bem com o Figo?, garante Scolari. ?Peço a todos um favor, que não toquem mais nesse assunto. Agora, todos estamos concentrados em só objetivo, a vitória.? Na Holanda, o técnico Dick Advocaat não poderá contar com o zagueiro Frank de Boer. O jogador deixou a partida contra a Suécia contundido, e exames realizados nesta segunda confirmaram uma lesão nos ligamentos do joelho direito. Segundo o departamento médico da seleção holandesa, é quase certo que De Boer está fora. E não deverá vestir mais a camisa da Holanda, porque ele já tinha previsto deixar a seleção após a Euro. Frank de Boer, de 34 anos, disputou 112 jogos por sua seleção. Para Advocaat, a grande desvantagem em relação a Portugal no confronto desta quarta é o fato de os portugueses estarem em casa. ?Eles (portugueses) sempre tiveram jogadores com muito talento em todos os setores. A vantagem de jogar em casa é muito grande?, disse Advocaat. ?Para nós, será um jogo estranho, porque até agora jogamos como se estivéssemos em casa, devido à grande presença do nosso torcedor.? O treinador holandês acredita que para vencer Portugal, a melhor forma é pressionar o adversário e impedir que a força da torcida afete os holandeses. ?Não podemos jogar recuados.?