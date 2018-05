Para Diego Costa, atuação do Atlético de Madrid foi 'impressionante'

LONDRES - Autor do segundo gol do Atlético de Madrid na vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, nesta quarta-feira, em Londres, Diego Costa não escondeu a empolgação com o fato de que ajudou o time a já fazer história na Liga dos Campeões, pois desde 1974 a equipe espanhola não avançava à final do principal torneio interclubes da Europa.

O brasileiro naturalizado espanhol qualificou a atuação do Atlético como "impressionante" na Inglaterra e destacou, em entrevista ao Canal Plus: "Fizemos todo o possível para chegar à final. Somos merecedores de estar na final". Ao mesmo tempo, ele enfatizou que o time se manteve tranquilo mesmo após levar o primeiro gol, quando o placar ainda estava 0 a 0, pois sabia que um "gol (fora de casa) valia o dobro" para os espanhóis.

O atacante também admitiu que não ficou decepcionado com o fato de ter de decidir o título da Liga dos Campeões com o Real Madrid, que conta com Cristiano Ronaldo em excelente fase. "Acho que em uma final de Champions (League) não tem de escolher adversário, tem de jogar. Temos de desfrutar de tudo que conquistamos na temporada. A gente vem trabalhando com humildade e agora é pensar nos próximos jogos do Campeonato Espanhol e na final", projetou, em entrevista à ESPN Brasil após o confronto desta quarta.

A decisão da Liga dos Campeões está marcada para 24 de maio, em Lisboa, mas antes disso o Atlético de Madrid tentará garantir o título do Campeonato Espanhol. Faltando três rodadas para o final da competição, a equipe ostenta quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Barcelona, enquanto o Real Madrid, com uma partida a menos do que os dois ponteiros, está seis atrás do líder.