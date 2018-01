Para diretoria do Palmeiras, é só um mal-entendido da Fifa A carta mostrada pelos dirigentes do Palmeiras no dia 30 de março, dia do anúncio do reconhecimento do título da Copa Rio de 1951 como um Mundial de Clubes, tinha a assinatura de Urs Linsi, secretário-geral da Fifa. E dizia ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira: ?Após uma detalhada pesquisa, temos o prazer de anunciar que a Fifa concorda com sua proposta (de Teixeira) e aceita a Copa Rio-51 como primeiro campeonato oficial de clubes da Fifa.? Por isso, a diretoria do Palmeiras diretoria acredita que o novo comunicado da entidade não passa de um mal-entendido. ?Eles não mandariam um fax dizendo que reconhecem o título para depois avisar que não reconhecem?, argumenta o vice-presidente Gilberto Cipullo. ?Creio que seja só uma formalidade e que o título seja homologado pelo Comitê nessa reunião do dia 27?, emenda o diretor de planejamento, Luiz Gonzaga Belluzzo. Além de lutar pela homologação da Copa Rio, a diretoria do Palmeiras segue na captação de recursos. A campanha de venda dos títulos de sócios remidos começa no site do clube nos próximos dias. E a reunião com os investidores do projeto ´Bolsa de Atletas´ será no fim da semana que vem. Os dois projetos devem render até R$ 20 milhões, segundo estimativa da diretoria. Belluzzo nega que o empresário J.Hawilla, proprietário da Traffic, vá participar da Bolsa de Atletas: ?Ele só nos ajudou com o Gustavo?. Mas admite que Idi Sonda, dono da rede de supermercados Sonda, pode investir em jogadores para o Palmeiras. Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários