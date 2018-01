Para dirigente, falta garra ao Fla O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Walter Oaquim, condenou a atitude de alguns jogadores da equipe. De acordo com o dirigente, está faltando garra, determinação e vontade ao time durante as partidas. "Não é possível você ver um atleta como o Cássio indo atacar e voltando para marcar, enquanto outros andam em campo", protestou. Por causa das péssimas atuações do Flamengo nas últimas partidas, o técnico Zagallo chegou a ser repreendido pela diretoria. Antes do treinamento desta terça-feira , o treinador reuniu a equipe para passar o "recado" da diretoria. Um dos mais ansiosos para o clássico contra o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca, é o atacante Roma. O jogador disse que será "o jogo de sua vida", principalmente, porque enfrentará o artilheiro Romário, seu ídolo. O atleta ainda afirmou que todos no clube estão cientes da necessidade de vitória sobre os vascaínos. Para motivá-los, a diretoria rubro-negra pagou, nesta terça-feira, dois meses de salários que estavam atrasados.