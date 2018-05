Pará diz que elenco do Flamengo mantém confiança: 'Não largamos o Brasileiro'

Em péssimo momento na reta final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo faz de tudo para manter as esperanças de título. Há quatro partidas sem vencer, o time deixou a disputa ponto a ponto com o líder Palmeiras e caiu para a terceira colocação, a sete pontos dos paulistas. Mesmo assim, o lateral-direito Pará garante um elenco confiante na conquista.

"Agora temos um tempo bom para trabalhar. Sempre buscaremos as vitórias, acreditando nas possibilidades de ganhar o título que ainda temos. Aqui dentro, não largamos essa competição e contamos com o apoio do nosso torcedor para continuarmos lutando por esse objetivo", declarou nesta quinta-feira.

Para não deixar completamente a briga pelo título, o Flamengo precisa vencer o lanterna América-MG na próxima quarta-feira, no Mineirão. E em meio ao péssimo momento, o técnico Zé Ricardo conta com os dez dias de folga, graças à data Fifa, para acertar a equipe, fator que agradou o ala flamenguista.

"Nesse tempo que teremos para trabalhar, buscaremos tirar coisas boas a todos os momentos. Aproveitaremos esse período para descansar também, pois vínhamos em um ritmo forte. Precisaremos entrar em campo para vencer nesses últimos quatro confrontos. Lutaremos até o fim para conquistarmos esse campeonato", afirmou.

Nesta quinta-feira, Zé Ricardo voltou a fechar o treino do Flamengo à imprensa. De acordo com a assessoria do clube, o trabalho foi dividido entre uma atividade tática e um coletivo, e o treinador realizou alguns testes, não especificados, na escalação titular.