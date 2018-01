Santos luta contra jejum no Maracanã, mas acha bom empatar

Uma vitória contra o Flamengo hoje no Maracanã lotado representará um salto importante para o Santos no Campeonato Brasileiro. No sentido literal, a equipe se afasta da zona de rebaixamento e consegue sua primeira vitória como visitante no torneio – até agora, foram seis derrotas e dois empates em oito jogos. No sentido figurado, a equipe resgata a confiança perdida após a conquista do título paulista.

O Flamengo é o segundo confronto de uma série de quatro que o Santos vem fazendo contra equipes que estão próximas da zona da degola. No primeiro deles, triunfo sobre o Joinville na semana passada. Depois do Flamengo, o time da Vila ainda enfrentará Coritiba, em casa, e o Vasco, novamente no Rio.

Mesmo com todos os benefícios que uma vitória na casa do rival pode causar, Dorival Junior mostrou cautela e disse se contentar com um empate.

“O empate continua sendo um bom resultado. Essa é uma realidade. No Campeonato Brasileiro temos de continuar pontuando. Vamos procurar o resultado, mas a afirmação é necessária. E ela é presente também nessa situação (empate)”, afirmou o treinador.

Esse discurso pragmático foi a linha mestra dos últimos treinamentos. Na sexta-feira, por exemplo, na última atividade aberta à imprensa antes do jogo, Dorival deu prioridade ao posicionamento defensivo em escanteios e à saída em velocidade para o contra-ataque. Em linhas gerais, essa será a estratégia da equipe.

Nesse aspect será importante o retorno do meia Lucas Lima, que ficou fora da vitória contra o Joinville por causa de uma inflamação na garganta. Ele será o arco para lançar Gabriel e Geuvânio, que terão de se desdobrar entre a chegada ao ataque e o auxílio aos volantes na marcação.

Outro trunfo importante será o atacante Ricardo Oliveira, artilheiro do torneio com oito gols. “Chegou a hora de ganhar fora de casa”, afirmou. “É um adversário direto e, se ganharmos, vamos nos igualar a eles em número de pontos. Temos de pensar jogo a jogo.”

Do ponto de vista defensivo, o Santos terá mudanças importantes. O zagueiro David Braz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Gustavo Henrique será escalado em seu lugar após ter ganho a medalha de bronze com a seleção nos Jogos Pan-Americanos. Seu companheiro na zaga será Werley, mantido apesar das falhas nos últimos jogos. No meio, Paulo Ricardo continua como volante. Thiago Maia, titular com o técnico anterior, será opção no banco de reservas.

“O Paulo foi uma opção porque ele produziu muito. O Thiago tem um belo futuro. Eles vão ter uma briga frequente. Não é uma situação de descarte. Ele é um jogador importante e terá suas oportunidades.”

Duas vitórias consecutivas (Grêmio e Goiás) e a expectativa de crescimento na competição foram suficientes para empolgar os torcedores, que haviam comprado mais de 41 mil ingressos até sexta-feira, na última parcial.

O público, porém, só saberá o time que irá a campo amanhã. Isso porque o técnico Cristóvão Borges decidiu fechar parte dos treinos e não revelou a escalação. O mistério aumentou ainda mais na sexta-feira, quando o atacante Marcelo Cirino, que seria titular, foi vetado por causa de uma lesão muscular. “A ausência do Cirino pode mudar a maneira de jogar ou não. Temos jogadores parecidos com ele”, despistou Cristóvão.

A tendência, contudo, é que ele avance Everton para formar o trio ofensivo ao lado de Guerrero e Emerson Sheik. Nesse caso, Alan Patrick e Márcio Araújo disputarão uma vaga no meio-campo.

No gol, Paulo Victor deve retornar ao time após 45 dias afastado por causa de uma fratura na fíbula da perna direita. Assim, Cesar volta ao banco – com elogios de Cristóvão. “Foi bem demais”, declarou o treinador