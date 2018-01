Para Dorival Júnior, a sorte está do lado do São Caetano A presença do São Caetano na final do Campeonato Paulista foi tão ou mais surpreendente do que a goleada imposta sobre o São Paulo, por 4 a 1, em pleno Morumbi, neste sábado. E também causa surpresa no comandante deste feito, o técnico Dorival Júnior. Para ele, um ingrediente foi fundamental: a sorte. ?Nós tivemos muita sorte de encaixar os jogadores, muitos deles novos, num período bem curto de tempo, de aproximadamente 90 dias?, conta Dorival Júnior, ratificando, porém, que tinha confiança nos jogadores contratados e que, mesmo desconhecidos, tinham sido observados várias vezes. ?Antes deles serem contratados, nós os vimos quatro ou cinco vezes?, confirma. O técnico não esperava tanta evolução, principalmente porque o time carregava do ano passado o estigma de ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro para a Série B. ?A auto-estima estava baixa, mas conseguimos motivar os que ficaram e uni-los com os novatos?, afirma Júnior, lembrando que o espírito família prevalece até mesmo pelas condições da cidade de São Caetano do Sul, bastante pequena. ?A gente vive trombando o dia todo?, esclarece. O segredo do seu trabalho está em passar aos jogadores ?um foco maior, uma concentração maior e uma disposição maior. Um pouco de tudo que faltou, talvez, na minha carreira de jogador?. Dorival Júnior acha que a receita para o São Caetano manter-se bem é continuar trabalhando com humildade, chegando com calma e buscando o espaço dentro do futebol brasileiro. O curioso é que o ?herói? Dorival Júnior tem seu contrato terminado no final do mês. ?Nem fiquei preocupado com isso. O importante é a chance que tive de fazer um bom trabalho e de mostrar, junto com toda minha comissão técnica, a minha capacidade?, explica. Aos 44 anos, o ex-volante da Ferroviária, Guarani, Botafogo e Palmeiras, entre outros, por muito tempo ficou conhecido como sobrinho de Dudu, volante do Palmeiras no início dos anos 70, que formou a chamada Academia. Mas como técnico ele já tem experiência e currículo, com três títulos estaduais: Catarinense, pelo Figueirense (2003); Cearense, pelo Fortaleza (2005); e Pernambucano, pelo Sport (2006). Agora, espera faturar o título paulista.