Para Douglas, São Caetano pega o melhor do Brasil na final Para o meia Douglas, destaque do São Caetano no Campeonato Paulista, o Santos é o principal time do Brasil na atualidade, superior até mesmo ao São Paulo. "É o melhor porque chega mais fácil ao gol adversário e toca melhor a bola", resume. "E tem o Zé Roberto, que pode desequilibrar a qualquer momento." Para o jogador, porém, a dificuldade da decisão do Estadual para o São Caetano será tão grande quanto a da semifinal. "Temos de entrar concentrados, com a mesma postura, para poder surpreender." Os elogios ao adversário na final do Paulistão não significam que Douglas considera a decisão perdida. Muito pelo contrário. "Se estivermos preparados mentalmente, como no jogo contra o São Paulo, podemos surpreender, porque temos qualidade no ataque", comentou. Inegociável A cada boa exibição com a camisa do São Caetano, Douglas desperta o interesse de clubes maiores, como o São Paulo, que já teria sondado o jogador. Mas o meia de 25 anos diz estar acostumado com os boatos sobre uma possível transferência. No entanto, o presidente Nairo Ferreira de Souza disse que o atleta é inegociável. "Fico feliz com o reconhecimento ao meu trabalho, porque só entrei no time na décima rodada", conta o jogador. "Por enquanto, estou pensando apenas na final contra o Santos", garante. Com contrato até dezembro de 2009, Douglas tem como objetivo a disputa da Série B do Brasileiro. "Fui campeão da Série C no ano passado pelo Criciúma e quero levar o São Caetano de volta à Série A em 2008", diz.