Para driblar o cansaço, Carille aposta em time misto para encarar o Ceará

Um Corinthians bem diferente vai a campo para enfrentar o Ceará neste domingo, às 11h, na Arena Corinthians. Com o elenco no limite das condições físicas, Fábio Carille vai deixar de lado suas convicções de mexer o mínimo possível no time e escalará uma formação mista para o duelo matinal.

O horário do jogo também é um ponto que incomoda o treinador. Em quatro rodadas desta edição, o time alvinegro já vai para o segundo compromisso pela manhã. “Não sei qual a ideia da CBF, mas no ano passado eles tiveram muito cuidado para que cada equipe fizesse dois jogos às 11h. Estamos indo para o segundo (venceu o Paraná por 4 a 0), acredito que vai ser o último neste horário”, disse o técnico.

Desde o início do Brasileiro, o Corinthians tem jogado sempre duas vezes por semana e continuará neste ritmo até a paralisação para a Copa do Mundo. E depois do Ceará, serão três compromissos importantes. Encara o Vitória, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, faz o clássico com o Palmeiras, na Arena, e visita o Deportivo Lara, pela Libertadores.

Por tudo isso, a hora é de descanso. Serão cinco novidades na equipe. Entraram Pedro Henrique, Marquinhos Gabriel, Danilo, Pedrinho e Roger, que fará sua estreia com a camisa alvinegra neste domingo. Carille chegou a falar que Balbuena não preocupava, mas decidiu dar um descanso para o paraguaio. A expectativa fica para a primeira vez de Pedrinho como titular na temporada e a possibilidade da equipe ter estreias. O meia Thiaguinho, que chegou do Nacional-SP, também pode ser opção.

O Ceará vê a partida como a chance de reabilitação. Em três rodadas, a equipe somou apenas um ponto e a torcida já cobra por mudanças. O técnico Marcelo Chamusca pode ser demitido em caso de derrota.

FICHA TÉCNICA

Corinthians: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Danilo e Pedrinho; Roger

Técnico: Fábio Carille

Ceará: Éverson; Valdo, Luiz Otávio e Tiago Alves; Arnaldo, Richardson, Juninho, Ricardinho e Romário; Felipe Azevedo e Arthur

Técnico: Marcelo Chamusca

Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF)

Local: Arena Corinthians

Horário: 11h