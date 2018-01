Para Edílson, adversário foi apático Para o atacante Edílson, o destaque do Flamengo na vitória por 5 a 3 na primeira partida da final da Copa dos Campeões, em João Pessoa, o time do São Paulo esteve "apático" no jogo. O craque da equipe carioca também achou que a possível falta de experiência de alguns jogadores do adversário pode ter influído no resultado. "E o Flamengo foi muito bem nos lances de velocidade e movimentação", afirmou o atacante. Apesar de o Flamengo ter contado com a sorte no quarto e no quinto gols, o técnico Zagallo nem quis saber de que forma seu time conseguiu marcar. "O importante é fizemos. Os gols nos dão uma boa vantagem para a próxima partida. Mas é claro que não podemos contar com o título garantido", avisou o treinador.