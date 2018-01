Para Elano, todos os elogios de Leão As previsões de Leão estão se confirmando e pode estar surgindo um novo Cafu no futebol brasileiro. Na vitória por 2 a 0 contra o Figueirense, hoje à tarde, na Vila Belmiro, nenhum jogador foi mais importante do que Elano, autor do primeiro gol do time e do passe para Ricardo Oliveira marcar o segundo, além de não ter permitido que o ataque adversário armasse jogadas pelo seu setor. Apesar de elogiado, ele voltou a afirmar que ainda sente dificuldade na nova função. "Como lateral, fica mais fácil atacar porque faz parte do trabalho de quem atua na posição, mas ainda tenho dificuldade em marcar por ali." Preocupado em dividir com os companheiros os méritos do fim do pequeno drama do time, que estava sem vencer há três jogos, Elano não concorda que o Santos tenha jogado "apenas para o gasto." "Ganhamos por 2 a 0 e ainda perdemos um pênalti, além de termos perdido várias chances no final da partida. O que está acontecendo é que os adversários aprenderam a marcar o nosso time e também enfrentamos problemas com as arbitragens." A satisfação de Leão pela atuação de Elano era tão grande que hoje ele nem se lembrou de se queixar do juiz, preferindo elogiar a sua nova descoberta. "Gostei demais do Elano, que teve uma participação especial, mostrando que, mesmo improvisado, pode ser goleador, assistente e bom marcador." Com a confirmação do empréstimo de Michel ao Goiás, até o final do ano, o fraco futebol apresentado por Reginaldo Araújo até agora e o pouco empenho da diretoria na contratação de reforços, Elano já pode ser considerado o novo titular da lateral-direita. Embora concorde que o Santos chegou a correr riscos quando o jogo ainda estava empatado e mesmo após ter feito o primeiro gol, Leão gostou do rendimento do time. "Tivemos duas coisas importantes: soubemos enfrentar as dificuldades sem desanimar e estivemos concentrados o tempo todo. Depois que fizemos 2 a 0, continuamos pressionando e poderíamos perfeitamente ter ampliado a nossa vantagem. Também gostei do rendimento dos jogadores que entraram na segunda etapa." Ricardo Oliveira admitiu que bateu mal o pênalti, mas acha que poderia ter convertido mesmo assim. "Não se pode negar que o goleiro teve sorte e adivinhou o canto." Sorridente, o atacante fez questão de dividir o seu gol com Elano, mas não esqueceu da importância da torcida. "Quando perdi o pênalti e os torcedores gritaram o meu nome, tive certeza de que o meu gol iria sair. E, felizmente, Elano fez um cruzamento tão certo que só tive o trabalho de encostar a cabeça na bola." Os jogadores folgam neste domingo e treinam em dois períodos segunda-feira. O próximo jogo será contra o El Nacional, pelo Copa Libertadores da América, quarta-feira, às 21h40 - inicialmente marcado para as 19h e há possibilidade do horário ser mudado outra vez -, na Vila Belmiro. O único problema é Renato, que sofreu uma forte pancada no tornozelo direito.