Para elas, Milene é um conto de fadas Enquanto Milene Domingues, a mulher de Ronaldinho, estreou com toda pompa no Rayo Vallecano, da Espanha, e ganhará um salário anual em torno de US$ 300 mil, no Brasil a realidade do futebol feminino é bem diferente. Por falta de divulgação e patrocínio, os clubes se desfazem a cada fim de campeonato das jogadoras, que têm de sobreviver de ?bicos?. Em São Paulo, a única agremiação que mantém as atividades durante o ano inteiro é o Juventus. Mas as atletas não recebem salário: apenas moradia, alimentação e escola. Leia mais no Jornal da Tarde