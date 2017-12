Para Eriksson, Owen está pronto para enfrentar o Paraguai O técnico da seleção da Inglaterra, Sven-Goran Eriksson, acredita que o atacante Michael Owen está pronto para enfrentar o Paraguai na estréia da equipe na Copa, dia 10, em Frankfurt. Para o treinador sueco, Owen deverá ter um desempenho ainda melhor do que o apresentado no amistoso realizado neste sábado, em que a Inglaterra goleou a Jamaica por 6 a 0. O atacante, que ainda se recupera de uma fratura no pé sofrida no dia 31 de dezembro do ano passado, marcou dois gols na vitória sobre os jamaicanos e permaneceu em campo durante os 90 minutos - pela primeira vez este ano. Com os tentos anotados contra a Jamaica, Owen chegou à marca de 36 gols com a camisa da Inglaterra, em 77 jogos. "O Michael queria mostrar para si mesmo, para mim e para todos que está pronto para a Copa do Mundo", disse Eriksson, ao final da partida. "Seu desempenho foi muito melhor do que o apresentado na vitória sobre a Hungria (3 a 1). Eu acho que o Michael conhece seu corpo e está sempre pensando na proximidade da Copa, e acredito que ele deverá jogar ainda melhor no próximo sábado". Além do Paraguai, dia 10, a Inglaterra terá jogos pelo grupo B contra Trinidad e Tobago (dia 15) e Suécia (dia 20).