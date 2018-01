Para evitar novo sufoco em 2016, Palmeiras busca mais volantes

O torcedor do Palmeiras pode achar estranho ver o time contratando tantos volantes para a próxima temporada, embora já tivesse vários atletas na posição. Nomes certos para 2016 na posição são Gabriel, Arouca, Thiago Santos, Amaral e Matheus Sales. Além disso, o clube já contratou Rodrigo, do Goiás, e acerta com Jean, do Fluminense. O motivo de tantas opções em um único setor: Evitar o sufoco que o técnico Marcelo Oliveira passou neste ano.

Com a lesão de Gabriel e pouco depois de Arouca, o treinador passou boa parte da temporada creditando a queda de rendimento da equipe a ausência dos dois jogadores. De fato, o Palmeiras sentiu bastante a saída dos dois jogadores e uma das prioridades para a próxima temporada era a contratação de jogadores para a posição. Além de lesões, possíveis suspensões e até convocações para seleção brasileira podem prejudicar a equipe. A diretoria também faz algumas apostas no futuro.

Por exemplo, o volante Rodrigo, destaque do Goiás, com apenas 21 anos. O garoto chega ao Palmeiras sem custo algum e deve assinar um longo contrato. A ideia da comissão técnica e da diretoria é prepará-lo para assumir um posto de titular nos próximos anos, assim como Matheus Sales, que continuará sendo aproveitado, mas não como titular, posições que devem ser ocupadas por Gabriel e Arouca e Jean pode entrar na disputa, caso se confirme sua contratação.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além disso, Marcelo Oliveira terá no banco de reserva um reserva experiente, caso de Thiago Santos. Amaral tem futuro indefinido. Ele pode ser negociado com algum clube, mas caso fique, também é outra opção mais madura.

Além de volantes, o Palmeiras ainda está no mercado atrás de outras contratações pontuais. A Crefisa, patrocinadora master do clube, prometeu também ajudar na contratação de um reforço de peso, mas até o momento não acertou com nenhum jogador. Vale lembrar que a empresa foi responsável pela contratação de Lucas Barrios - o clube não paga nada para ter o paraguaio - e ainda pagou pelas contratações de Leandro Almeida, Thiago Santos e Vitor Hugo.