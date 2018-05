Para evitar queda antecipada, América-MG busca inédita terceira vitória seguida

O América-MG visita o lanterna Santa Cruz neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no estádio do Arruda, no Recife, em busca da terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e também na tentativa de manter vivo o sonho complicado de se manter na elite do futebol nacional.

O time mineiro é o penúltimo colocado com 27 pontos, três a mais do que o adversário deste domingo. Se mantiver a sequência positiva, o América-MG segue vivo na competição. Mas um empate pode custar o rebaixamento ao término desta 34.ª rodada. Para isso basta que o Internacional vença o Palmeiras, em São Paulo, e que o Coritiba passe pelo Atlético Mineiro em casa.

O técnico Enderson Moreira tem boas notícias para manter o time com chances de se livrar do rebaixamento. Ele poderá contar com os retornos de Jonas, Alison e Roger, que estavam no departamento médico. "A princípio, a única mudança seria a volta do Jonas", disse o treinador.

Mas tem dois problemas. A equipe até agora nunca conseguiu vencer três vezes consecutivas durante a competição e, o que é pior, o América-MG é a única equipe que ainda não venceu fora de casa no Brasileirão. "Espero que a gente acabe com essa escrita. Espero fazer jogo bom, consistente, aproveitando a ansiedade de quem joga em casa. Precisamos ter inteligência para explorar bem as situações. Espero que a gente consiga sair com a vitória", comentou o treinador.