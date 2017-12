Para evitar queda na França, Montpellier terá dois técnicos

Ameaçado de rebaixamento no Campeonato Francês, o Montpellier resolveu inovar. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube anunciou a demissão do técnico Frédéric Hantz e do seu auxiliar Arnaud Cormier. E a surpresa foi a contratação de dois treinadores para trabalharem juntos.

Jean-Louis Gasset e Ghislain Printant, ambos ex-jogadores do clube, concordaram em dividir o posto para tentar evitar o rebaixamento. Eles não chegaram a atuar juntos quando eram jogadores do Montpellier, um dos clubes mais tradicionais da França.

Gasset tem 63 anos e jogou lá de 1975 a 1985. Virou auxiliar e chegou a ser treinador entre 1998 e 1999. Depois, preferiu voltar ao posto de ajudante, primeiro de Luis Fernandez, no PSG e no Barcelona, e depois de Laurent Blanc, no Bordeaux, no PSG e na seleção da França.

Já Printant defendeu o clube no início dos anos 1970. Depois, trabalhou no time B do Montpellier entre 2006 e 2010 e foi treinador do Bastia nas últimas duas temporadas. Ele tem 55 anos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Montpellier vem de derrota para o Olympique de Marselha, por 5 a 1, na sexta-feira passada. Foi o quarto revés seguido da equipe, apenas 15.ª colocada. Com 23 pontos, tem só um a mais do que o último time na zona de degola.