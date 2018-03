Para Fábio Costa, seleção é questão de tempo A modéstia não é uma das virtudes cultivadas por Fábio Costa. Considerado um dos melhores goleiros do País, ele tem a exata noção de seu talento e por isso, diz com naturalidade que "chegar à seleção é uma questão de tempo". E não se baseia na atuação na final do Brasileiro do ano passado, nem no jogo contra o uruguaio Nacional, em que defendeu três pênaltis. "Trabalho sério, sempre em busca do aperfeiçoamento e minha história me conduz à seleção, já que um jogador que passou por todas as categorias do selecionado não é qualquer um". Sabe que tem uma dificuldade adicional, pois teve uma briga com o massagista Ary Jarrão no vestiário. Parreira, então técnico santista, ficou sabendo e não gostou. "Não sei o que passaram para ele, pois não viu o desentendimento e o que eu posso dizer que hoje sou um outro profissional, mais maduro, completamente diferente do que era há um ano". Fábio Costa considera o episódio como coisa do passado. "E peço desculpa pelo que fiz de errado". Esse amadurecimento foi rápido. Em junho do ano passado, ele sofreu uma grave contusão e ficou afastado durante cinco meses. Voltou antes do esperado, quando Júlio Sérgio se contundiu às vésperas da decisão do Brasileiro e surgiu a oportunidade para o retorno. "Foi uma grande luta, tive tempo para refletir sobre minha carreira e voltei amadurecido", comentou. Fábio Costa revelou que seu perfil psicológico, traçado pela psicóloga Susy Fleury, revelou que é um atleta altamente competitivo. "Por isso, não gosto de perder nem em coletivo, nem em rachão, quanto menos um jogo". Atribui a isso seu temperamento às vezes explosivo. "É o lado ruim, quando perco a noção do jogo e esquento a cabeça", disse. O goleiro admite que esse temperamento já prejudicou o time com algumas expulsões e que procura controlar esse seu lado. "Mesmo quando prejudiquei o time com expulsões, sempre busquei o melhor para o Santos". Sabe, porém, que a função de goleiro exige que às vezes tenha que sair de forma mais dura em busca da bola. "Tem bola que você não escolhe se vai ou não; eu vou porque acho melhor pecar por ação do que por omissão". E Fábio Costa continua: "nunca fui omisso porque quando você se omite está sendo covarde e eu nunca fui covarde". Além do plano de jogar na seleção, Fábio Costa revela que pode jogar no futebol europeu. "O momento é bom, estou mais maduro e com família formada e vai ser mais fácil me adaptar". Seu contrato com o Santos vai até o final do ano e só irá sair se for para alguma equipe de ponta, do Brasil ou do Exterior. E ressalvou: "jogar no Santos é muito bom e não sei se há algum clube que tenha esse ambiente tão bom de trabalho".