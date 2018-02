Para Felipão, é vitória ou adeus O futuro de Luiz Felipe Scolari no comando da seleção de Portugal estará em jogo no confronto decisivo contra a Espanha, neste domingo, às 15h45 (horário brasileiro), em Lisboa. Os portugueses necessitam de uma vitória simples para garantir a classificação às quartas-de-final da Eurocopa. Um empate será fim de linha para os anfitriões e classificação para os espanhóis, que lideram o Grupo A, com quatro pontos, ao lado da Grécia ? Portugal tem três. ?É uma guerra; e na guerra se mata ou se morre. Se Portugal perder, eu serei o culpado; se vencer, eu não serei o vitorioso e sim toda a equipe. A cultura é assim?, afirmou Felipão. O jogo está sendo tão aguardado que os mais de 50 mil ingressos se esgotaram há um bom tempo. A polícia pede para que os torcedores não recorram aos cambistas, que estariam comercializando bilhetes falsos. ?Ficar na primeira fase desse torneio seria um fracasso, mas no caso de isso acontecer, a vida continua. Isso já aconteceu com outros treinadores e eles continuam trabalhando em grandes clubes ou seleções?, ressaltou Scolari. Felipão confirmou duas alterações em relação ao time que derrotou a Rússia. Nuno Gomes será o comandante de ataque no lugar de Pauleta, com dores no púbis. Na lateral, Paulo Ferreira retorna na vaga de Miguel. Do lado espanhol, o técnico Iñaki Sáez se mostra audacioso, embora tenha a vantagem de jogar pelo empate. ?Não sabemos jogar para manter um resultado. Sairemos para vencer. Não nos conformamos com o empate?, disse, antes de confirmar as mudanças. Joaquín entra no lugar de Etxeberría, e César e Juanito disputam a vaga de Marchena, suspenso.