Para Felipão, jogo contra a Inglaterra foi eletrizante O técnico de Portugal, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, disse que a partida contra a Inglaterra neste sábado, em Gelsenkirchen, foi emocionante. "Foi um jogo maravilhoso, eletrizante e disputado entre duas grandes seleções." Portugal se classificou para a semifinal da Copa do Mundo, pela primeira vez desde 1966, eliminando a Inglaterra nos pênaltis (3 a 1), depois de um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. "Foi uma grande partida que se decidiu nos pênaltis, porém tenho que parabenizar a Inglaterra, porque seguiu lutando mesmo com dez jogadores. Foi uma partida muito boa e só valorizou a nossa conquista", analisou Felipão. "Chutamos muito de fora da área e temos esta virtude. A Inglaterra jogou no contra-ataque e com jogadas pelas laterais. Os pênaltis, como sempre, foram uma loteria, e também mostrou a nossa maturidade", disse o treinador, que espera manter o ritmo na semifinal. "Esperamos que tenhamos este mesmo espírito nos próximos jogos."