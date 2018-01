Para Felipão, jogo contra o Irã é o mais difícil do grupo O treinador da seleção de Portugal, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, classificou o jogo deste sábado contra o Irã, em Frankfurt, pela segunda rodada do grupo D, como o mais difícil de sua equipe na primeira fase da Copa do Mundo. Mesmo com o amplo favoritismo português, Felipão não quis dar o braço a torcer durante a entrevista coletiva dada após o treinamento de reconhecimento do gramado do Waldstadion. "Esse é o jogo mais difícil do grupo. O Irã tem características diferentes de Angola. É uma equipe que briga o tempo todo. Eles têm um espírito de decisão muito grande", comentou Felipão, prevendo inúmeras dificuldades para seu time em campo. Para encarar os iranianos, o treinador ainda tem duas dúvidas que só serão tiradas momentos antes da partida. O meia Deco, que não jogou contra Angola por causa de uma contratura muscular, treinou nesta semana e fará um teste no vestiário. Já o atacante Cristiano Ronaldo, que teve fadiga muscular nos últimos dias, participou do treinamento em Frankfurt, mas poderá ser poupado para o jogo contra o México, na última rodada desta fase.