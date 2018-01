Para Felipão, Mauro Silva foi covarde Profundamente irritado com a atitude do volante Mauro Silva, que desistiu de viajar à Colômbia, o técnico Luiz Felipe Scolari mostrou hoje que sua paciência está no fim e já marcou até a data para "parar de engolir sapos??. "Daqui a 20 dias, vocês vão ver algumas coisas. Me cobrem isso??, disse, em entrevista após o treino da seleção realizado à tarde em Cali. Foi uma referência à convocação da seleção para o jogo com o Paraguai, pelas eliminatórias. O técnico deu a entender que não vai aceitar atitudes como pedidos de dispensas e negativa de clubes em ceder seus jogadores. A atitude de Mauro Silva deixou o treinador perplexo e revoltado. E hoje ele foi duro com o volante. "História de medo é coisa de covarde??, disse, embora sem citar o nome do jogador. "Esse negócio de violência na Colômbia é frescura, palhaçada. No Primeiro Mundo a situação é igual. Também tem bomba na Espanha.?? No entanto, outros jogadores também estavam com medo de embarcar para a Colômbia, segundo o próprio treinador. "Ainda em São Paulo, reuni os jogadores para convencê-los a embarcar. Falei para eles que as pessoas maximizam o que ocorre na Colômbia e foi claro: ?Quem quiser ir, vai, quem não quiser, não vai??, revelou. Felipão não pôde treinar hoje da maneira que pretendia. Além da ausência de Mauro Silva, Lúcio e Élber foram impedidos de viajar com a delegação pelos alemães Bayer Leverkusen e Bayern Munique, respectivamente. O meia Eduardo Costa só chegou hoje à noite, após se acertar com o Bordeaux, da França. Belletti (São Paulo) e Juan (Flamengo) chegam quinta-feira. No final da tarde, Felipão anunciou novas convocações: o zagueiro Luizão, do Cruzeiro, o volante Fernando, do Juventude, e o atacante Guilherme, do Atlético-MG.