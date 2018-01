Para Felipão, "não é o fundo do poço" Bastaram 90 minutos para que o técnico Luiz Felipe Scolari fosse apresentado à dura realidade da seleção brasileira. Suas palavras, após a partida, deixaram de lado a alegria e otimismo, que marcaram a preparação em Teresópolis, para dar lugar às explicações, justificativas e apelos. "Não é o fundo do poço e nem o fim do mundo", afirmou. No entanto, não conseguiu esconder uma certa decepção. "Não jogamos uma boa partida." Para o técnico, é preciso acabar com o pessimismo que reina no Brasil já há algum tempo, acentuado ontem pela derrota do time principal diante do Uruguai e da equipe sub-20 diante de Gana, que a eliminou do Mundial da categoria, disputado na Argentina. "O futebol brasileiro não está em decadência, precisamos acabar com essa história. Estamos, sim, passando por um momento delicado", afirmou. "Eu sei que é muito difícil, mas temos de mudar esse pensamento." Sobre o grande apoio que recebeu da população desde o dia em que assumiu o comando da equipe e neste domingo, quando teve seu nome gritado antes do início do jogo pela torcida brasileira presente no estádio Nacional, em Montevidéu, Scolari foi enfático. "Eu os decepcionei", disse. No entanto, fez questão de isentar os jogadores de qualquer culpa. "Quando assumi a seleção, sabia que corria o risco de entrar para a história como o único treinador que não conseguiu classificá-la para uma Copa do Mundo. Mas se pensarmos assim, não fazemos mais nada." O lance mais polêmico do jogo, a defesa do goleiro Carini, já no segundo tempo, quando ele deu um passo para trás, ultrapassando a linha do gol e provocando contestações dos brasileiros, que alegaram que a bola havia entrado, foi encarado com indiferença pelo treinador. "O árbitro não marcou. Então não adianta ficar reclamando." Scolari vai começar o trabalho visando ao próximo jogo pressionado. Já está marcada uma reunião na quarta-feira, entre o treinador com a direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na pauta, a forma com vai ser feita a preparação para a partida contra o Paraguai, no próximo dia 15, no Brasil. O local ainda não está definido.