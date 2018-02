Para Fifa, Corinthians terá de pagar o Lyon para ter Nilmar O Corinthians terá mesmo de pagar os US$ 8 milhões que deve por Nilmar. Cartolas envolvidos no caso revelaram ao Portal Estadão que a Fifa, em sua arbitragem sobre a disputa entre o Lyon e o Corinthians pelo jogador, teria definido que a dívida precisa de fato ser quitada, seja qual for o resultado final do julgamento sobre quem teria a posse sobre o atacante. O resultado oficial da entidade deverá ser divulgado entre esta sexta-feira e o começo da próxima semana. Os advogados do Corinthians, porém, já montam uma estratégia para desvalorizar o negócio, recorrer da decisão e, então tentar uma negociação com o Lyon para pagar apenas parte da dívida. A Fifa se recusou a comentar a informação até que todo o julgamento seja divulgado oficialmente. Nesta quinta-feira, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, afirmou que o clube está interessado mais no dinheiro que em voltar a ter o jogador em seu elenco. ?Nossos contatos no Brasil nos dizem que essa decisão (da Fifa) será a de obrigar o Corinthians a nos pagar conforme ao que estava previsto e de tomar todas as medidas necessárias para que isso ocorra. Será uma grande novidade, pois nos dará um pouco mais de dinheiro para efetuar as operações de transferências?, afirmou, insinuando que usará o dinheiro para outras contratações em meados do ano. Quando a MSI levou Nilmar ao Corinthians, pagou apenas US$ 2 milhões ao time francês e o restante seria acertado se o atacante ficasse no clube paulista. Como o jogador nunca voltou para a França, o Lyon recorreu à Fifa para receber o dinheiro. A decisão da Fifa de ordenar o Corinthians a pagar pelo jogador seria apenas parte do julgamento. Outros elementos seriam a quem pertence o jogador, a forma de pagamento da dívida e, principalmente, a quem o dinheiro deve ser pago. Com a rescisão do contrato de Nilmar com o Lyon, haveria uma dúvida se o pagamento iria ao clube francês ou ao próprio jogador. Enquanto a decisão oficial não sai, os advogados brasileiros já trabalham em um pedido de apelação. Uma das estratégias seria a de contestar o fato de que a decisão foi tomada por um só árbitro. Assim, o caso se arrastaria por cerca de um ano na Corte Arbitral dos Esportes, em Lausanne. Enquanto isso, o negócio se desvalorizaria e, pelos cálculos dos corintianos, o Lyon pediria para fechar um acordo por um valor menor. Dessa forma, o Corinthians acabaria pagando menos pelo jogador. Mas os problemas não param por aí. Parte do dinheiro pago pela MSI ao Lyon não teria sido sequer depositado na França, diante de problemas fiscais que o clube tem no país. A questão, portanto, seria a de saber ainda onde é que o restante dos recursos deveriam ser depositados. Aulas, há cerca de dois meses, deixou claro que nunca mais faria um negócio com a MSI. ?Eles atuam de forma muito estranha?, afirmou.