Para Frank Rijkaard, Messi saberá resistir às comparações O técnico do Barcelona, Frank Rijkaard, qualificou o primeiro gol de Messi contra o Getafe como uma "autêntica obra de arte". "Messi é um grande talento, marcou um gol estupendo. É certo que se parece muito com o de Maradona [na Copa de 1986, contra a Inglaterra], mas acho que Messi foi ainda mais rápido", disse o holandês. Rijkaard afirmou que não está preocupado com a possibilidade de Messi receber ainda mais pressão por sentir-se como Maradona. "Quando alguém tem talento não se pode esconder. No fundo, Messi só se interessa em entrar em campo e jogar, é um apaixonado pelo futebol", analisou. "Estão falando de Maradona, mas ele já se aposentou e Lio [Messi] é muito jovem, tem que viver para o futebol e seguir com essa mentalidade. Estou tranqüilo porque é muito boa pessoa, ele pode agüentar essa pressão", assegurou Rijkaard.