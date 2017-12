Para Gamarra, jogo de domingo é decisão Os jogadores do Palmeiras nem acreditam que estão perto de faturar a última vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. Uma simples vitória sobre o Fluminense, neste domingo, no Palestra Itália, parece uma missão tão simples diante dos dez pontos que chegaram a separar as duas equipes. ?Estava difícil, viu! Até porque iríamos enfrentar a equipe que eu considero mais regular desse campeonato, que é o Inter, e o Fluminense enfrentaria o Juventude, que não tinha mais pretensões. Por isso que um empate lá no Sul seria bom. Mas até que as coisas deram certas, já que o Fluminense perdeu?, admitiu Gamarra, meio sem jeito. Como a diferença caiu para apenas um ponto, a ordem é encarar o jogo como uma decisão. ?Para o Palmeiras é o início de um campeonato. Uma vitória será suficiente para começarmos a pensa na Libertadores?, diz Leão.