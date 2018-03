Para Geninho, até a torcida teve culpa Geninho chegou à sala de imprensa do Parque São Jorge às 10 horas desta quinta-feira para tentar o que não havia conseguido 10 horas antes: achar explicações convincentes para o vexame corintiano contra o River Plate. Repetiu várias análises sobre o jogo do Morumbi, reafirmou que fez tudo o que podia e acrescentou um motivo novo ao rol que tenta explicar a derrota por 2 a 1. Ao contrário do que havia dito quarta à noite, ele afirmou que o comportamento da torcida foi decepcionante. "De vez em quando a torcida tentava empurrar o time, mas logo se calava novamente. Ficou muito quieta, o tempo todo. No Brasil, é o time que tem de empurrar a torcida. Na Argentina, não. Os torcedores do River cantaram e gritaram o tempo todo. Até quando eles estavam perdendo o jogo. Isso ajudou muito o River", comparou Geninho. A torcida estava inibida, como o time. Essa foi a comparação preferida por Geninho. O treinador fez questão de afastar o que já se diz nas esquinas. "O Corinthians não pipocou. Tenho certeza disso. O termo pipocar serve para os covardes, os jogadores que não gostam de disputar uma jogada com força. Nós não fugimos de nenhuma dividida, ninguém afinou." Até os excessos de violência, mostrados exaustivamente pela televisão, são relevados por ele. "Violência, mesmo, só teve a do Fabinho no final, quando o jogo já estava perdido. Ele se irritou e chutou o Coudet. Não houve mais violência", defendeu Geninho. E Ânderson e Fábio Luciano agredindo os jogadores do River no final do jogo? "Não foi agressão. Os caras estavam fazendo cera e eles se irritaram, só isso. Aliás, o juiz deixou o River fazer muita cera. Foi um absurdo", respondeu o treinador. E o pontapé de Roger? "Não foi bem assim. Ele chegou um pouco tarde e acertou muito forte o D?Alessandro." Pode até se dizer, ironicamente, que Geninho viu um jogo diferente daquele visto pela grande maioria, mas mesmo assim ele tentou mudar o rumo do jogo. E apelou para Renato, que tentou fazer um clone de Coudet. "O River joga com um 3-5-2 disfarçado, com o Garcé na zaga e o Ameli na sobra. A ala pela direita é feita pelo Coudet. Quando o time é atacado, ele é lateral, quando ataca, é ponta. Ele faz isso muito bem, é um jogador-trem. Joga o tempo todo naquele trilho só. Foi o que eu pedi para o Renato, mas ele não conseguiu fazer", explicou. Não é uma forma de culpar o jogador. Geninho disse que Renato não pode ser culpado pela ineficiência mostrada, por não ser acostumado à função. O treinador ainda não conversou com os jogadores. Quando o fizer, tentará buscar a resposta para a pergunta que o atormenta: por que tanto nervosismo, se o time marcou um gol logo no começo da partida, o que deveria ser motivo para tranqüilidade? "Não dá para entender. É muito difícil entender o ser humano. Muitas vezes você vê uma pessoa calma e no dia seguinte ela mata alguém, sem motivo. A cabeça do ser humano é como um lago. Por fora, parece calmo e tranqüilo, mas lá no fundo ninguém sabe as violências que contém", disse. Para Geninho, o Corinthians perdeu um jogo, mas a derrota total ainda não está consumada. "Não somos um grupo de derrotados. Só seremos isso se não levantarmos a cabeça e não soubemos nos levantar. E isso não vai acontecer." O primeiro passo não será fácil. "Tem jogo domingo, contra o Cruzeiro, melhor time do campeonato, na casa deles. Será duro, mas todo mundo terá de reagir. Quero ficar entre os três primeiros para estar na Libertadores em 2004", avisou Geninho.