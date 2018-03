Para Geninho, só faltou "um golzinho" O Corinthians poderia ter garantido uma vitória, nesta quarta-feira à noite, em Salvador, já no primeiro tempo da partida contra o Bahia. Esta foi a análise do técnico corintiano Geninho. ?Nos defendemos bem. Só faltou um golzinho.? Na segunda etapa, segundo Geninho, a equipe baiana voltou melhor armada com as mudanças tática sfeitas por Evaristo Macedo. Os jogadores corintianos gostaram do empate sem gols. O lateral-esquerdo Kleber achou que o único erro do time foi ter desperdiçado as muitas chances criadas. O zagueiro Anderson assinalou as boas defesas do goleiro Rubinho. ?A atuação dele acabou sendo fundamental para o empate." O volante Fabrício pediu um ?aprimoramento melhor" do passe, mas também achou o empate bom. ?Nós tentamos o resultado nos dois tempos, tivemos chances, mas infelizmente não fizemos." Para o atacante Abuda, a grande dificuldade foi a forte marcação exercida pelo Bahia.