Para Gil, esquema de Geninho não funcionou Abatido, olhos vermelhos, falando muito mais baixo do que o normal... O atacante Gil, que era a maior esperança corintiana para seguir em frente na Libertadores da América, estava desolado na manhã desta quinta-feira no Parque São Jorge. "Foi uma decepção muito grande", disse. Confessou que foi muito difícil dormir. Implorou várias vezes o apoio dos torcedores para o time reagir no Campeonato Brasileiro. Na ânsia de achar culpados para o desastre da noite anterior no Morumbi, fez uma sutil acusação ao técnico Geninho. "Geninho chegou e mudou o esquema de jogar do time, implantou a sua filosofia. O Corinthians passou a ser uma equipe mais veloz. Mas contra o River faltou um pouco mais de toque de bola ao nosso time", constatou Gil. Foi uma crítica direta à revolução que o atual treinador fez no sistema tático do time. De equipe racional, que atuava de forma cadenciada, com ótimo toque de bola e sem nunca se desesperar, dos tempos de Parreira, o Corinthians passou a jogar em alta velocidade e à base de bolas aéreas para os cabeceios dos zagueiros Anderson e Fábio Luciano e do atacante Liedson. Mas Gil percebeu que o momento não era adequado para acusações. E preferiu contar o quanto foi terrível a noite anterior. "Cheguei tarde e não consegui dormir. Não queria falar sobre o jogo com a família e então fiquei brincando com a minha priminha, a Beatriz, de 3 anos. Inocente, ela não podia nem imaginar o que tinha acontecido comigo." Momentos antes da entrevista desta quinta-feira, o atacante havia conversado com os outros jogadores do time que foram ao Parque São Jorge para a sessão de hidroginástica e imersão com gelo, que é feita um dia após as partidas da equipe. Constatou que o abatimento era geral. "A equipe toda está abatida. É difícil aceitar uma eliminação como essa. A seqüência do time no Campeonato Brasileiro vai ser difícil, a cobrança será grande. Mais do que nunca precisamos do apoio da nossa torcida. Se o incentivo não vier, não sei o que será da equipe", afirmou Gil, em tom de súplica. Na tentativa de achar explicações, Gil ignorou a incontestável superioridade do River no Morumbi. A velha ladainha sobre a catimba argentina voltou a ser lembrada. Era a senha que o atacante precisava para fazer um longo e cansativo discurso: "É verdade, os argentinos batem muito sem bola, falam palavrões. Não adianta os jogadores brasileiros tentarem fazer igual. A catimba não é uma qualidade dos brasileiros". A ausência do volante Vampeta - se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo - também foi usada como desculpa para a desclassificação. "É verdade, faltou conversa entre os jogadores. E o Vampeta conversava bastante, era o líder do time. Ele nos orientava muito. Se estivesse em campo poderia ter nos ajudado bastante", avaliou Gil.