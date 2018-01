Para Guilherme, Botafogo precisa reagir Para o atacante Guilherme, o Botafogo precisa iniciar uma reação já no clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira, no estádio Luso-Brasileiro, senão pode correr risco, em pouco tempo, de voltar a viver um velho drama: lutar para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. "O Botafogo deu uma estacionada na classificação e isso é perigoso. A equipe fez um primeiro turno de regular para bom e não vive um bom momento. Precisa melhorar", declarou Guilherme, confirmado pelo técnico Celso Roth para atuar ao lado de Reinaldo - Alex Alves cumpre suspensão automática. Guilherme pediu ainda atenção para o que considera a principal virtude do Vasco: a dupla de ataque formada por Alex Dias e Romário. "Se bobear, eles sabem fazer gols. O Romário dispensa comentários, é mestre dentro da área. Já Alex Dias, é o melhor jogador do Brasileiro", destacou.