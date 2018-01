Para Hugo, São Paulo terá mais espaço na 2.ª semifinal Retornando de lesão no tornozelo esquerdo, Hugo está liberado para defender o São Paulo contra o São Caetano, no sábado. O meia declarou nesta sexta-feira que o time do Morumbi deverá atuar mais solto e com mais tranqüilidade para conseguir a classificação à final do Campeonato Paulista porque o adversário precisa vencer para seguir no torneio - no primeiro jogo, no Pacaembu, a partida terminou empatada por 1 a 1. "Vai ser um jogo difícil. O São Caetano tem uma equipe que marca muito forte, mas, desta vez, eles terão que buscar mais o jogo e vamos conseguir atacar com mais facilidade para buscar o gol", analisou o autor do gol são-paulino no primeiro confronto em entrevista à Rádio Jovem Pan. "As proporções do campo do Morumbi são maiores [em relação ao Pacaembu] e o fator campo também vai nos dar vantagem, fazendo com que o adversário tenha sai mais. Assim, teremos mais espaços", acrescentou Hugo, que ficou de fora da vitória sobre o Alianza Lima pela Libertadores da América por causa da contusão. Para o meia, o São Paulo precisa acertar o pé para conseguir a primeira vitória na temporada sobre o São Caetano - perdeu na fase classificatória por 1 a 0 - e evitar nova eliminação diante do time do ABC no Estadual - o time do Morumbi foi superado pelo adversário nas quartas-de-final, em 2003. "Não podemos repetir o mesmo erro do último fim de semana, quando pecamos ao não ter matado o jogo. Tivemos inúmeras oportunidade claras, algumas dentro da área, mas o goleiro [Luiz] também foi muito bem". Hugo revelou que ficou surpreso com a sua rápida adaptação ao São Paulo. "No Grêmio [time que defendeu em 2006], jogava bem mais solto lá na frente. A marcação ficava com o Lucas, Tcheco e o Jeovânio. Aqui fico mais preso, ajudando mais atrás. No começo demorei a entender o posicionamento em campo, mas já estou entrosado. A função a qual fui designado era a que o Danilo [atualmente no Kashima Antlers, do Japão] fazia, mas acho que estou conseguindo fazer bem." O jogador de 26 anos negou que tenha recebido uma oferta para transferir-se ao Borussia Dortmund, da Alemanha - recentemente o também germânico Hertha Berlim levou o volante Mineiro. "Não estou sabendo disso [proposta]. O São Paulo é isso, quando o jogador veste a camisa do clube começa a ser observado pelo mundo interior. É só jogar bem que aparecem as oportunidades, mas por enquanto não quero sair. Pretendo conquistar títulos no São Paulo e chegar à seleção brasileira. Vamos deixar as coisas aparecem naturalmente."