Para IFFHS, Brasileiro é o quarto do mundo O Campeonato Brasileiro é o quarto melhor torneio nacional de futebol do mundo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS), que tem sede em Wiesbaden, na Alemanha. O melhor campeonato é o Espanhol, seguido pelo Italiano e pelo Argentino. A IFFHS faz a lista das melhores ligas do mundo desde 1991. Para organizar a classificação, a entidade leva em conta a participação das equipes em torneios continentais. Os pontos que os times conseguem nessas competições são computados para seus países. Isso explica o fato de o Campeonato Colombiano aparecer em sexto lugar na lista, à frente de França, Portugal, Holanda e Alemanha. Na edição deste ano da Copa Libertadores da América, duas equipes da Colômbia chegaram às semifinais ? Independiente de Medellín e América de Cali ?, o que aumentou a cotação do campeonato do país. A Espanha foi a melhor Liga do mundo nas últimas quatro temporadas, graças principalmente ao bom rendimento do Real Madrid ? campeão europeu em 2000 e 2002. Na classificação deste ano, teve 615 pontos. O Real foi semifinalista da Liga dos Campões e o Barcelona conseguiu 14 vitórias seguidas na competição. A Itália ficou em segundo com 602, impulsionada pelo sucesso de seus clubes na Liga dos Campeões ? Milan, Juventus e Inter chegaram às semfinais, com os dois primeiros decidindo o título. A Argentina somou 568 pontos, contra 552 do Brasil. Os outros países que completam a lista dos dez primeiros colocados são os seguintes: Inglaterra (496), Colômbia (410), França (401), Portugal (388,5), Holanda (368) e Alemanha (358). Quando o ranking foi criado, em 1991, o Brasil ficou em 15º lugar. Foi sua pior colocação. A melhor foi em 1998, quando o Campeonato Brasileiro só ficou atrás do Italiano. Naquele ano, o Vasco conquistou o título da Copa Libertadores da América e Palmeiras e Cruzeiro chegaram à decisão da Copa Mercosul. Em 13 edições do ranking, a Itália ficou na primeira colocação em nove: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 e 99. A Espanha liderou em 2000, 2001, 2002 e 2003. O único país que se intrometeu no domínio de italianos e espanhóis foi a Holanda, que teve o melhor campeonato nacional em 1997.