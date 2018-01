Para imprensa local, Uruguai renasce A euforia tomou conta do público e da imprensa uruguaia após a vitória da seleção do país sobre o Brasil, por 1 a 0, no domingo, pelas eliminatórias do Mundial de 2002. Além das manchetes "Arriba Uruguai", do El Observador, e "Uruguai nocauteou o Brasil", do La República, os jornais ainda fizeram nesta segunda-feira cadernos especiais para mostrar o triunfo da equipe celeste. A torcida também comemorou muito. As festas de ruas entraram madrugada a dentro. O local preferido foi a Avenida 18 de Julho, no centro de Montevidéu, onde milhares de pessoas passaram a noite. Todos os jornais ressaltaram o "renascimento da seleção nas eliminatórias." "O Uruguai jogou com atitude ganhadora, deixou a Colômbia pelo caminho e já alcançou o Brasil no quarto lugar", celebrou o El Observador. "O Uruguai passou a Colômbia, encostou no Brasil e entrou de novo na zona de classificação", informou o El País.