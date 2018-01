Para internautas, Bragantino se classificará à semifinal Os internautas do estadão.com.br não estão muito confiantes no Palmeiras para a rodada decisiva do Campeonato Paulista. Em pesquisa realizada até o início da noite desta quarta, o Bragantino é o favorito dos votantes para ficar com a quarta vaga nas semifinais do Estadual e ser o adversário do Santos, que já conquistou a liderança da primeira fase. A equipe de Bragança Paulista teve exatamente 50% dos 902 votos, enquanto que o Palmeiras ficou com 41,35% (373 votos). Ponte Preta e Paulista, que têm chances matemáticas de classificação, receberam 4,77% e 3,88% dos votos. Na luta para fugir das duas vagas restantes para o rebaixamento à Série A-2 (Santo André e Rio Branco já caíram antes da última rodada), São Bento e Sertãozinho foram as escolhas da maioria dos internautas. A equipe de Sorocaba teve 45,57% dos votos (376) e o Sertãozinho recebeu 22,18% (183). Mais atrás apareceram América (12,84%), Rio Claro (12,12%) e Marília (7,29%).