Para internautas, Carpegiani não serve para o Corinthians Os internautas não gostaram da escolha do presidente Alberto Dualib para o cargo de técnico do Corinthians. Em pesquisa realizada pelo estadão.com.br desde domingo até esta quarta-feira, a maioria - cerca de 56% - não considera Paulo César Carpegiani como o nome ideal para comandar o clube de Parque São Jorge, em substituição a Emerson Leão. Foram mais de 2.300 votos em três dias de enquete. Carpegiani, apresentado oficialmente na última segunda, iniciará para valer o seu trabalho no clube nesta quinta, quando o grupo voltará de Recife após a partida contra o Náutico, pela rodada de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. Sua estréia será no dia 26, no Pacaembu, no jogo de volta do confronto contra a equipe de Pernambuco. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogará pela primeira vez no dia 13 de maio. O adversário será o Juventude, em partida que poderá acontecer no interior de São Paulo, já que o Pacaembu será usado para uma missa do Papa Bento 16.