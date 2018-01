Para internautas, Edmundo não deve se aposentar agora De cabeça quente depois do empate contra o Guaratinguetá, no último domingo, no Palestra Itália, o atacante Edmundo desabafou, chorou e disse que estava pensando em se aposentar do futebol antes do final desta temporada, quando acaba seu contrato com o Palmeiras. Mas esse não é o pensamento da maioria dos internautas do estadão.com.br. Em pesquisa realizada até esta terça-feira, mais de 70% dos votantes (619 votos) são contra a idéia de Edmundo de largar o futebol imediatamente. Como está suspenso do jogo decisivo desta quarta contra o São Bento, em Sorocaba, e o Palmeiras pode ser eliminado do Paulistão ainda na primeira fase, o atacante não jogaria mais profissionalmente. Pouco menos de 30% dos internautas (258 votos) acredita que o atacante palmeirense já deveria ter parado de jogar. Apesar de seu advogado ter falado que o jogador não vai se aposentar agora, Edmundo poderá ter um tempo livre para refletir. Caso o Palmeiras seja eliminado do Estadual, o próximo jogo da equipe será apenas no dia 13 de maio, contra o Flamengo, na estréia do Campeonato Brasileiro.