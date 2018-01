Para internautas, final do Paulistão não terá surpresas Os internautas do estadao.com.br não acreditam em surpresas nas semifinais do Campeonato Paulista. Em enquete realizada pelo portal, que contou com 2047 votos, 58,14% (1190) dos participantes acham que a final será entre Santos e São Paulo, equipes de melhor campanha na primeira fase. A segunda final mais votada foi entre Santos e São Caetano, com 19,20% (393) dos votos. O time do ABC empatou a primeira partida da semifinal com o São Paulo, no Pacaembu, por 1 a 1, e precisa vencer neste sábado, no Morumbi, para poder se classificar. Já o Bragantino, que tem a possibilidade de voltar à final do Paulistão depois de 17 anos, foi a equipe que recebeu o menor número de votos. Para os internautas, dificilmente o time de Bragança conseguirá derrotar o Santos no próximo domingo - o primeiro duelo foi 0 a 0. Apenas 11,18% (229) acreditam que a final terá Bragantino e São Paulo, enquanto 11,48% (235) apostam numa queda dos dois grandes e numa decisão entre clubes do interior. A última vez que isso ocorreu foi em 2004, que envolveu São Caetano e Paulista - o time do ABC foi o campeão.