Para internautas, Ronaldo fica no banco Ronaldo não é intocável. Pelo para os internautas do Estadao.com.br, pois o Fenômemo foi o mais votado na escolha do jogador que deve sair no quarteto ofensivo para dar lugar a Ronaldinho Gaúcho, com 59,5% dos 2.817 votos. Quem está em alta é o atacante Adriano, o menos lembrado dos quatro, com 8,56% dos votos. Kaká foi a escolha de 16,8% dos internautas e Robinho recebeu 15,49% das indicações. Para especialistas, é difícil resolver a questão. ?Ronaldo não está em grande forma e se a gente pensar em desempenho ele sairia, pois atualmente o Adriano está fazendo 3, 4 gols por jogo e não dá para tirá-lo. Só que em forma ele é muito mais jogador do que o Adriano?, avalia o ex-atacante da seleção nas Copas de 1986 e 1990, Careca. Tostão, atacante da seleção no Mundial de 1970, encontrou uma solução inusitada. ?Eu tiraria na sorte. É difícil demais escolher?, afirmou. Para ele, no entanto, a tendência de Parreira é optar por Robinho, o mais inexperiente do quarteto.