Para internautas, Santos levará taça do Campeonato Paulista Os internautas do estadao.com.br não acreditam que o São Caetano repetirá na final do Paulistão a mesma "proeza" da semifinal contra o São Paulo. Em enquete realizada pelo portal, que contou com 2581 votos, 55,75% (1439) dos participantes acham que o Santos será o campeão. O favoritismo do time da Vila Belmiro tem explicação. O clube realizou a melhor campanha na primeira fase, com 50 pontos conquistados em 19 jogos (quase 90% de aproveitamento). Além disso, nas 29 partidas realizadas pelo Santos neste ano (entre Paulistão e Libertadores), a única derrota aconteceu para o São Bento, por 2 a 0, num jogo em que o clube poupou alguns titulares por causa do feriado de carnaval. Mesmo assim, o São Caetano registrou um bom número de votos. Para 44,25% (1142) dos leitores, o clube do ABC, que fez a terceira melhor campanha da primeira fase, com 35 pontos, conseguirá repetir o bom futebol das semifinais e surpreenderá o time da Vila Belmiro. A primeira partida entre as equipe acontecerá neste domingo, no Estádio do Morumbi, às 16 horas. O jogo terá cobertura ao vivo do estadao.com.br.