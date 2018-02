Para internautas, São Paulo é o time que melhor contratou O São Paulo é o time que melhor se reforçou até o momento para o primeiro semestre da temporada 2007. Essa é a opinião dos internautas que participaram da enquete promovida pelo Jornal da Tarde/Portal Estadão, envolvendo os quatro times grandes do Estado de São Paulo. A equipe do Morumbi recebeu 1.383 votos, ou 34% do total. Em segundo lugar ficou o Palmeiras, com 1.239 votos (31%), seguido pelo Corinthians, com 1.064 (26%). O quarto e último colocado foi o Santos, bem distante, com apenas 333 votos (9%). A enquete ficou aberta para votos de sexta (5 de janeiro) até esta segunda-feira. Só para reforçar, a lista de jogadores até o momento é: Corinthians - Jean (goleiro), Christian, Jaílson, Arce (atacantes), Gustavo (zagueiro) e Daniel (volante); Palmeiras - Edmilson (zagueiro), Florentín (atacante), Caio (meio-campista) Pierre e Martinez (volantes); São Paulo - Jadílson (lateral-esquerdo), Hugo, Rafinha (meio-campistas), Borges (atacante); Santos - Antônio Carlos, Adaílton (zagueiros) e Rodrigo Souto (volante).