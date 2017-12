Para internautas, seleção de 1970 é melhor que a atual Pelé, o maior astro do futebol brasileiro e mundial, levantou a questão em uma entrevista dada ao jornal inglês The Times na última quinta-feira. E a maioria dos internautas do Portal Estadão concordaram com o Rei do Futebol. Numa pesquisa realizada por causa das declarações de Pelé, 56,7% dos votos escolheram a seleção do tricampeonato mundial como melhor do que a atual comandada por Carlos Alberto Parreira e que vai tentar o hexa na Alemanha. Dos mais de 1.500 votos computados em poucas horas, 43.3% discordaram da opinião de Pelé. Para esses internautas, a equipe de Ronaldinho Gaúcho & Cia é superior ao time formado por Pelé, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Tostão e Rivellino, que conquistou o título na Copa de 1970, no México, e fez com que o Brasil ficasse com a Taça Jules Rimet em definitivo. Quem não gostou muito das comparações de Pelé foi Parreira. Na entrevista coletiva da última quinta, o treinador declarou que não gosta muito de equiparar uma seleção com a outra. "É complicado comparar os dois times. São épocas diferentes. 36 anos de diferença é muita coisa numa vida. Seja pessoalmente ou até mesmo no futebol", contou.