Para italianos, Sorín já é da Lazio A imprensa italiana anunciou nesta quarta-feira que o presidente da Lazio, Sergio Cragnotti, chegou a um acordo com o Cruzeiro e acertou a compra do passe do lateral-esquerdo Sorín. O clube romano teria pago US$ 6,7 milhões pelo jogador, que só se apresenta após a Copa do Mundo, quando se juntará aos seus compatriotas Hernán Crespo, Claudio López e Lucas Castromán.