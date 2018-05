Para Jayme de Almeida, Flamengo foi melhor com um jogador a menos

SÃO PAULO - O técnico Jayme de Oliveira considerou injusta a derrota do Flamengo por 2 a 0, para o Corinthians, domingo à tarde, no Pacaembu, pela segunda rodada do Brasileirão. Na análise do treinador, o time carioca foi melhor durante todo o segundo tempo, quando teve um jogador a menos. Léo Moura foi expulso aos 42 minutos do primeiro tempo.

"O Corinthians definiu o primeiro tempo na bola parada. Não sei se a expulsão de Léo atrapalhou. Acho que o primeiro tempo foi morno, os goleiros não fizeram defesa. No segundo tempo o nosso time melhorou com um a menos. Com 11 contra 10, o Flamengo foi muito mais forte que o Corinthians", avaliou o treinador.

Jayme reclamou especialmente do primeiro gol corintiano. No lance, Jadson bateu escanteio, Guerrero errou o domínio, mas a bola sobrou para Guilherme estufar as redes, sem marcação. "Infelizmente a gente tem sofrido muitos gols de boa parada. Por mais que a gente treine é uma coisa que a gente já deveria ter aprendido a ter um pouco mais de atenção", criticou.