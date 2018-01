Para Joel, garotos sentiram a pressão Os meias Júnior e Leozinho, do Vasco, renderam abaixo do esperado no empate contra o Botafogo, por 1 a 1, domingo, no Maracanã. De acordo com o técnico Joel Santana, os dois jovens jogadores sentiram "o peso do clássico" e a forte cobrança da torcida. Foram substituídos no intervalo. Mas, o treinador acha positivo a equipe apostar suas fichas nos garotos revelados em São Januário. "Isso demonstra coragem do Vasco. Tem que arriscar mesmo, já pensando no Campeonato Brasileiro. Temos uma equipe jovem, mas não se pode depositar culpa nos jogadores que estão surgindo", declarou Joel Santana, que deve barrá-los no confronto contra o líder Volta Redonda, quinta-feira, no Estádio da Cidadania. A dois jogos do fim da fase inicial da Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca) - classificam-se os dois melhores de cada chave -, o Volta Redonda tem 7 pontos, enquanto o Vasco 5 no grupo A.