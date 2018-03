Para Joel, Grêmio é o mais difícil Joel Santana considera a partida contra o Grêmio, sábado, às 16 horas, na abertura da segunda rodada do Grupo C da Copa dos Campeões como a mais difícil da chave para as pretensões da equipe baiana. "Se vencermos teremos a classificação antecipada", enfatizou Santana. O atacante Aristizábal, o melhor da partida contra o São Paulo, prometeu fazer um gol e ajudar o Vitória a conseguir seu objetivo.