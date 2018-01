Para jogadores, Fla não consegue embalar O desânimo e a irritação foram as principais destaques na chegada da delegação do Flamengo, nesta segunda-feira, no Rio. A derrota para o Vitória, por 1 a 0, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, afastou o Rubro-Negro carioca da possibilidade de disputar uma vaga para a Copa Libertadores da América de 2004. Somente os cinco primeiros colocados obtém a vaga. Os jogadores não queriam dar entrevistas e estavam visivelmente abatidos. Os poucos que se dispuseram a falar, destacaram que o Flamengo não consegue embalar na competição. O técnico Oswaldo de Oliveira era o mais chateado e demonstrou sua irritação quando perguntado sobre a má fase. "Vocês sempre perguntam a mesma coisa e eu dou a mesma resposta. Vamos continuar trabalhando para tentar mudar esta situação", disse.