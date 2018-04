Para jogadores, show da seleção no Morumbi será a vitória

Os jogadores da seleção brasileira contaram nesta terça-feira que não estão preocupados com a pressão de repetir no Morumbi o show do Maracanã, quando golearam o Equador por 5 a 0. Nesta quarta, a equipe do técnico Dunga enfrenta o Uruguai, na última partida do Brasil no ano. Veja também: Confira as mudanças no trânsito para o jogo Brasil x Uruguai Morumbi, um palco de cara nova para a seleção Classificação Calendário / Resultados "Mostrar um bom futebol é conseqüência", conta Kaká, autor do gol de empate contra o Peru, no último domingo, por 1 a 1. "Nosso principal objetivo é ganhar a partida. Todos gostam de ver um bom futebol. Nós, jogadores, temos prazer quando atuamos bem. Vamos dar o máximo na quarta-feira." Outro que disse não estar preocupado com a pressão é Robinho. "O melhor show que a gente pode dar é ganhar o jogo", conta o jogador do Real Madrid, que considera a equipe do Uruguai uma das mais fortes das Eliminatórias Sul-Americanas, principalmente no setor defensivo. O zagueiro Alex, que deve ocupar a vaga de Lúcio, suspenso, também espera por uma atuação séria dos jogadores. "A seleção vem bem nessas partidas das Eliminatórias. Mas o Uruguai merece respeito e nós teremos de ter muita atenção ao longo do jogo."