Para jogar a Copa de 2018, Taiwan enviará garotos ao Brasil O presidente taiwanês, Chen Shui-bian, revelou nesta quinta-feira que planeja enviar 20 garotos ao Brasil para poder criar uma equipe de futebol e participar da Copa do Mundo de 2018. A decisão foi tomada após a "boa impressão" que os taiwaneses tiveram do Mundial da Alemanha. Shui-bian quer mandar os garotos com até 10 anos de idade, para que eles "aprendam" com os brasileiros o "segredo" do futebol. Eles ficariam no Brasil por um período de dez anos e receberiam mais de US$ 10 mil por ano, para arcar com os estudos, transportes e alimentação. O presidente acredita que o país possuiu um grande potencial esportivo e pensa que os taiwaneses ficariam mais orgulhosos se a equipe de futebol conseguisse participar da Copa. As embaixadas do Taiwan na América do Sul apoiaram a medida de Shui-bian e esperam ansiosos pela concretização do plano.